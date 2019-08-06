Суд відмовився переглянути вирок головному фігуранту справи Оксани Макар

Суд відмовився переглянути вирок головному фігуранту справи Оксани Макар

Укрінформ
Центральний райсуд Миколаєва відмовив у перегляді справи головному фігуранту справи про зґвалтування та вбивство Оксани Макар Євгену Краснощоку, якого було засуджено до довічного ув’язнення.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Колегія суду прийняла рішення відмовити засудженому Краснощоку у перегляді справи», - йдеться у рішенні суду.

Сам Краснощок спілкуватися з журналістами відмовився і не захотів коментувати рішення суду. Сказав, лишень, що не хоче нічого говорити, бо, мовляв, його слова перекрутять.

Як повідомляв Укрінформ, 6 серпня у Центральному районному суді м.Миколаєва відбувся розгляд клопотання Євгена Краснощока про перегляд його справи за нововиявленими обставинами. Він стверджував, що щодо нього було вчинено моральний та фізичний тиск під час суду і слідства.

Читайте також: Справа Оксани Макар: суд Миколаєва вирішує, чи переглядати вирок про довічне

Раніше колегія суддів Центрального райсуду міста Миколаєва розглянувши заяву засудженого про перегляд його справи за нововиявленими обставинами, постановила на період розгляду заяви перевести його з Новгород-Сіверської виправної колонії №31, він відбуває покарання, до Миколаївського слідчого ізолятора.

Краснощок визнаний винуватим у вчиненні злочину, передбаченого пунктами 4, 10, 12 частини 2 статті 115 (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю, поєднане із зґвалтуванням і вчинене за попередньою змовою групою осіб); частиною 4 статті 152 (зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також зґвалтування малолітньої ), частиною 3 статті 153 Кримінального Кодексу України (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене щодо малолітньої чи малолітнього, якщо воно спричинило особливо тяжкі наслідки) та підданий покаранню у вигляді довічного позбавлення волі.

27 листопада 2012 року колегія суддів Центрального районного суду міста Миколаєва винесла вирок трьом молодикам, які зґвалтували і підпалили 18-річну Оксану Макар. Євген Краснощок отримав довічне ув’язнення, Максим Присяжнюк 15 років, а Артем Погосян 14 років позбавлення волі.

10 березня 2012 року вони спочатку зґвалтували Макар, а щоб приховати злочин, душили, а потім ще й намагалися спалити. Тоді дівчина вижила і назвала своїх кривдників. Майже три тижні лікарі боролися за її життя, у неї було обпечено 55 відсотків тіла, їй ампутували руку. Оксана померла у Донецькому опіковому центрі 29 березня від зупинки серця.

Ця справа набула широкого суспільного резонансу і збурила мешканців усієї України. На підтримку Макар збиралися мітинги.

Фото: inshe.tv

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-