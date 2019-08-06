Суд відмовився переглянути вирок головному фігуранту справи Оксани Макар

«Колегія суду прийняла рішення відмовити засудженому Краснощоку у перегляді справи», - йдеться у рішенні суду.

Сам Краснощок спілкуватися з журналістами відмовився і не захотів коментувати рішення суду. Сказав, лишень, що не хоче нічого говорити, бо, мовляв, його слова перекрутять.

Як повідомляв Укрінформ, 6 серпня у Центральному районному суді м.Миколаєва відбувся розгляд клопотання Євгена Краснощока про перегляд його справи за нововиявленими обставинами. Він стверджував, що щодо нього було вчинено моральний та фізичний тиск під час суду і слідства.

Раніше колегія суддів Центрального райсуду міста Миколаєва розглянувши заяву засудженого про перегляд його справи за нововиявленими обставинами, постановила на період розгляду заяви перевести його з Новгород-Сіверської виправної колонії №31, він відбуває покарання, до Миколаївського слідчого ізолятора.

Краснощок визнаний винуватим у вчиненні злочину, передбаченого пунктами 4, 10, 12 частини 2 статті 115 (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю, поєднане із зґвалтуванням і вчинене за попередньою змовою групою осіб); частиною 4 статті 152 (зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також зґвалтування малолітньої ), частиною 3 статті 153 Кримінального Кодексу України (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене щодо малолітньої чи малолітнього, якщо воно спричинило особливо тяжкі наслідки) та підданий покаранню у вигляді довічного позбавлення волі.

27 листопада 2012 року колегія суддів Центрального районного суду міста Миколаєва винесла вирок трьом молодикам, які зґвалтували і підпалили 18-річну Оксану Макар. Євген Краснощок отримав довічне ув’язнення, Максим Присяжнюк 15 років, а Артем Погосян 14 років позбавлення волі.

10 березня 2012 року вони спочатку зґвалтували Макар, а щоб приховати злочин, душили, а потім ще й намагалися спалити. Тоді дівчина вижила і назвала своїх кривдників. Майже три тижні лікарі боролися за її життя, у неї було обпечено 55 відсотків тіла, їй ампутували руку. Оксана померла у Донецькому опіковому центрі 29 березня від зупинки серця.

Ця справа набула широкого суспільного резонансу і збурила мешканців усієї України. На підтримку Макар збиралися мітинги.

Фото: inshe.tv