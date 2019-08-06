Справа Оксани Макар: суд Миколаєва вирішує, чи переглядати вирок про довічне

У Центральному райсуді Миколаєва триває розгляд скарги про перегляд вироку фігуранту справи щодо зґвалтування та вбивства Оксани Макар Євгену Краснощоку, якого було засуджено до довічного ув’язнення.

Про це повідомляє кореспонденту Укрінформу.

«Під час слідства на мене було вчинено моральний та фізичний тиск з боку правоохоронних органів. Допити вчинялися без адвоката. Експертизи, за якими мене визнано винним, теж досить сумнівні. Також до мене було вчинено насильницькі дії, мене побили. Отож прошу суд дати оцінку цим діям і переглянути справу за нововиявленими обставинами», - сказав Краснощок.

Натомість прокурор вважає, що підстав переглядати справу немає, адже заяви щодо тиску на засудженого вже було розглянуто, і підстав для перегляду справи не знайдено.

У суді бере участь мати Оксани Макар Тетяна Суровицька. Вона каже, що впевнена в тому що Краснощоку не переглядатимуть вирок, адже він отримав по заслугах. Крім того, в словесній перепалці із засудженим вона зазначила, що він нібито взяв на себе вину своїх поплічників, отож ті не отримали довічного ув'язнення. На запитання журналістів, що вона має на увазі, жінка нічого суттєвого не відповіла.

Судове засідання тривало менше години. Наразі суд пішов до нарадчої кімнати для винесення рішення.

Як повідомляв Укрінформ, 28 травня у Центральному районному суді м.Миколаєва мав відбутися розгляд клопотання Євгена Краснощока про перегляд справи. Але суд було відкладено, щоб засуджений зміг отримати безплатного адвоката.

Раніше колегія суддів Центрального райсуду міста Миколаєва розглянувши заяву засудженого про перегляд його справи за нововиявленими обставинами, постановила на період розгляду заяви перевести його з Новгород-Сіверської виправної колонії №31, він відбуває покарання, до Миколаївського слідчого ізолятора.

Краснощок визнаний винним у вчиненні злочину, передбаченого пунктами 4, 10, 12 частини 2 статті 115, частиною 4 статті 152, частиною 3 статті 153 Кримінального Кодексу України та підданий покаранню у вигляді довічного позбавлення волі.

27 листопада 2012 року, колегія суддів Центрального районного суду міста Миколаєва винесла вирок трьом молодикам, які зґвалтували і підпалили 18-річну Оксану Макар. Євген Краснощок отримав довічне ув’язнення, Максим Присяжнюк 15 років, а Артем Погосян 14 років позбавлення волі.

10 березня 2012 року вони спочатку зґвалтували Макар, а щоб приховати злочин, душили, а потім ще й намагалися спалити. Тоді дівчина вижила і назвала своїх кривдників. Майже три тижні лікарі боролися за її життя, у неї було обпечено 55 відсотків тіла, їй ампутували руку. Оксана померла у Донецькому опіковому центрі 29 березня від зупинки серця.

При цьому, Краснощок у своєму останньому слові перед винесенням вироку сказав, що каятися чи вибачатися перед родичами своєї жертви не має наміру.

Ця справа набула широкого суспільного резонансу і збурила мешканців усієї України. На підтримку Макар збиралися цілі мітинги.

Фото: inshe.tv