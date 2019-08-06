Вбивство Оксани Макар: суд розгляне апеляцію на довічне головному фігуранту

Центральний райсуд Миколаєва 6 серпня має розпочати розгляд скарги про перегляд вироку головному фігуранту справи про вбивство Оксани Макар Євгену Краснощоку, засудженого на довічне.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив прессекретар суду Володимир Діденко.

«В Центральному районному суді м.Миколаєва 6 серпня відбудеться розгляд клопотання Євгена Краснощока (справа Оксани Макар) про перегляд справи. Підстава - його заява про начебто застосування до нього насильницьких дій», - розповів Діденко.

Як повідомляв Укрінформ, 28 травня у Центральному районному суді м.Миколаєва мав відбутися розгляд клопотання Євгена Краснощока про перегляд справи. Але суд відклали, щоб засуджений міг отримати безплатного адвоката.

Раніше колегія суддів Центрального райсуду міста Миколаєва, розглянувши заяву засудженого про перегляд його справи за нововиявленими обставинами, постановила на період розгляду заяви перевести його з Новгород-Сіверської виправної колонії №31, він відбуває покарання, до Миколаївського слідчого ізолятора.

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27 листопада 2012 року колегія суддів Центрального районного суду міста Миколаєва винесла вирок трьом молодикам, які зґвалтували і намагалися спалити живцем 18-річну Оксану Макар. Євген Краснощок отримав довічне ув’язнення, Максим Присяжнюк і Артем Погосян - відповідно 15 і 14 років позбавлення волі.

Суд встановив, що 10 березня 2012 року вони згвалтували Макар, а щоб приховати злочин - душили, потім намагалися спалити. Дівчина вижила. У неї було обпечено 55 відсотків тіла, їй довелося ампутувати руку. Попри всі зусилля лікарів, 29 березня потерпіла померла у Донецькому опіковому центрі від зупинки серця.

Краснощок у своєму останньому слові перед ухваленням вироку сказав, що каятися чи вибачатися перед родичами жертви не має наміру.

Фото: inshe.tv