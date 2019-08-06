Державну страхову медицину можуть запустити вже за два роки

Модель державної страхової медицини в Україні може бути впроваджена за два роки.

Про це сказав новообраний народний депутат, член партії “Слуга народу”, почесний президент клініки “Борис” Михайло Радуцький під час пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Якщо ми виконаємо програму Президента і, як обіцяли, за два роки зможемо зробити модель державної страхової медицини, тоді зарубіжні інвестори стануть у чергу, бо ми країна з дуже великою кількістю населення, країна, що розташована у центрі Європи. Для страхових компаній, насамперед інвесторів, дуже цікаво, коли вони розуміють, як повертаються кошти. Інвестор не може зайти у країну, де немає механізму повернення грошей”, - зазначив Радуцький.

За його словами, вже ведуться перемовини з потенційними зарубіжними інвесторами.

“Ми вели консультації з американськими страховими компаніями. Вони заявили, якщо в Україні буде впроваджено страхову модель медицини, то інвестори зразу ж вкладуть 10-15 мільярдів”, - наголосив Радуцький.

Він підкреслив, що страхова медицина в Україні буде лише державною, у жодному разу не приватною.

“Ми маємо у Конституції 49-ту статтю. Вона забезпечує усім громадянам країни рівний доступ до медичних послуг. Ми на 100 відсотків це підтримуємо і жодних рішень, щоб це змінити, не буде”, - запевнив Радуцький.