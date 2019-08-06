Рада має лише пів року на ухвалення “медичних” законів - Радуцький

Рада має лише пів року на ухвалення “медичних” законів - Радуцький

Укрінформ
На прийняття законів та законопроектів щодо трансформації у медичній галузі у новообраних народних депутатів Верховної Ради є не більше 6 місяців.

Про це під час пресконференції заявив новообраний народний депутат, член партії “Слуга народу”, почесний президент клініки “Борис” Михайло Радуцький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Читайте також: В Україні з`явиться інститут стратегії охорони здоров'я

“До Верховної Ради буде внесено близько 65 законів та законопроєктів, що стосуються трансформації системи охорони здоров'я. На їх прийняття у нас є не більше шести місяців. Ми розуміємо, що після шести місяців нічого вже не зможемо зробити... почнеться “вентилятор”. У будь-якої новообраної влади є часу не більше, ніж півроку, щоб зробити ключові речі. Усе інше будемо доробляти”, - сказав Радуцький.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-