Рада має лише пів року на ухвалення “медичних” законів - Радуцький

На прийняття законів та законопроектів щодо трансформації у медичній галузі у новообраних народних депутатів Верховної Ради є не більше 6 місяців.

Про це під час пресконференції заявив новообраний народний депутат, член партії “Слуга народу”, почесний президент клініки “Борис” Михайло Радуцький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“До Верховної Ради буде внесено близько 65 законів та законопроєктів, що стосуються трансформації системи охорони здоров'я. На їх прийняття у нас є не більше шести місяців. Ми розуміємо, що після шести місяців нічого вже не зможемо зробити... почнеться “вентилятор”. У будь-якої новообраної влади є часу не більше, ніж півроку, щоб зробити ключові речі. Усе інше будемо доробляти”, - сказав Радуцький.