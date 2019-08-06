Клиха етапували, але його місцезнаходження досі невідоме

Українського політв'язня у РФ Станіслава Клиха відправили із тюремної лікарні у Челябінську назад до в'язниці у Верхньоуральську, але там його прибуття поки не підтвердили.

Про це написала у Facebook російська правозахисниця Тетяна Щур.

«Ми дізнаємося, що «засуджений Клих етапований із ЛВЗ-3 м.Челябінська до Т-1 м.Верхньоуральська ще 30 липня»! Тобто назад - до тюрми! А мамі кажуть, що його там сьогодні ще немає. А де він? Ніхто не намагається навіть пояснювати: у в'язниці знову змінився начальник. Уже третій за час перебування там Стаса», - пише Щур.

Вона уточнює, що матері Клиха останній раз вдалося поговорити з сином 20 липня. Під час наступного дзвінка їй відповіли, що він вибув із в'язниці до Челябінської тюремної лікарні - чи то з гіпертонічним кризом, чи то з обструктивним бронхітом.

Як повідомлялося, 26 травня 2016 року суд Чечні засудив громадян України Миколу Карпюка та Станіслава Клиха до 22,5 і до 20 років ув'язнення відповідно. Їх звинуватили у вбивстві російських військових у Грозному в 1994-95 роках. Водночас стороною обвинувачення не було надано жодних доказів того, що Клих і Карпюк знаходилися у Чечні в цей період.