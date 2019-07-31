ГПУ підготувала підозру російському слідчому через

ГПУ підготувала підозру російському слідчому через "Справу" Карпюка

Укрінформ
Генеральна прокуратура України склала повідомлення про підозру слідчому Слідчого комітету РФ за фактом незаконного притягнення українця Миколи Карпюка до кримінальної відповідальності.

Про це повідомили у пресслужбі ГПУ.

“За результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного притягнення громадянина України М.Карпюка до кримінальної відповідальності на території Російської Федерації Генеральною прокуратурою України складено повідомлення про підозру громадянину РФ К.”, - йдеться в повідомленні.

Як поінформували в ГПУ, вказана особа, обіймаючи посаду старшого слідчого у особливо важливих справах першого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління СК РФ по Північно-Кавказькому федеральному округу, діючи умисно, за відсутності об’єктивних доказів причетності Карпюка до скоєння злочинів, які розслідувалися у справі, усвідомлюючи, що Карпюк не має відношення до їх скоєння, маючи умисел на притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, незаконно притягнув Карпюка до кримінальної відповідальності, штучно створивши докази його вини в інкримінованих злочинах.

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На цей час готується запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Російської Федерації щодо повідомлення вказаній особі про підозру та проведення із ним ряду процесуальних дій, зазначили в Генпрокуратурі.

Досудове розслідування у вказаному провадженні триває, встановлюються інші особи, причетні до незаконного притягнення Карпюка до кримінальної відповідальності, додали у відомстві.

Як повідомлялося, 26 травня 2016 року суд Чечні засудив Миколу Карпюка до 22,5 років ув'язнення за обвинуваченням у нібито вбивстві російських військових у Грозному в 1994-95 роках. Водночас стороною обвинувачення не було надано жодних доказів того, що Клих і Карпюк перебували у Чечні у цей період.

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