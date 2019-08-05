Окружний адмінсуд почав перевірку громадянства Супрун

Окружний адміністративний суд міста Києва витребував у Державної міграційної служби України документи на підтвердження припинення в.о. міністра охорони здоров’я України Уляною Супрун громадянства США.

Відповідне рішення ухвалено на підготовчому засіданні ОАСК у справі за позовом Ігоря Мосійчука до в.о. міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун щодо відсутності у неї повноважень міністра та визнання її дій протиправними, повідомляє пресслужба суду.

“Суд зобов’язав Державну міграційну службу України надати належним чином засвідчену копію документа, що підтверджує припинення Надією Супрун громадянства США, виданого уповноваженим органом США”, - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що суд ухвалив витребувати від Секретаріату Кабінету міністрів України копії протоколів засідань уряду, в яких брала участь в.о. міністра Супрун з моменту призначення її на цю посаду та до 5 серпня включно.

Вказані матеріали необхідно надати до суду протягом місяця – до 5 вересня 2019 року, зазначає пресслужба.

У суді також інформують, що наступне підготовче засідання у справі призначено на 30 вересня 2019 року.

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Як відомо, Уляна Надія Супрун народилася 1963 року у Детройті (США) в українській сім'ї. Восени 2013 року разом із чоловіком Марком вирішили переїхати до України. 27 липня 2016 року уряд призначив Супрун в. о. міністра охорони здоров'я.