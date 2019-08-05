ПЦУ видаватиме власну газету

Відтепер щомісяця виходитиме друком офіційне видання Київської митрополії Православної церкви України - газета «Моя Церква».

Про це повідомляє уFacebook.

«Це ще один крок у розбудові нашої єдиної Помісної української православної церкви. Тієї, яку кожен з вас справедливо може вже зараз називати своєю рідною церквою, яка має багатосотлітню історію, але залишається сучасною. Яка втілює божественні істини – але є відкритою для всіх, хто хоче ці істини пізнати. Нехай Бог благословить добру справу як наш спільний дар до свята і як продовження праці поколінь, один з наріжних каменів якої заклав через Хрещення Руси-України святий Володимир», – розповів про появу газети митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

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Зазначається, що газету можна взяти у всіх єпархіях ПЦУ, а також знайти в електронному варіанті за посиланням.

Фото: ПЦУ, Фейсбук