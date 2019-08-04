У Києві відбудеться акція на підтримку грудного вигодовування

У неділю, 4 серпня, у столичному парку Шевченка пройде акція-свято на підтримку грудного вигодовування «Надихаємо батьків, уможливлюємо грудне вигодовування».

Про це повідомляє офіційний портал Київської міської державної адміністрації.

"У неділю, 4 серпня, з 11:00 до 19:00 відбудеться акція-свято на підтримку грудного вигодовування «Надихаємо батьків, уможливлюємо грудне вигодовування»", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що саме ексклюзивне грудне вигодовування безпосередньо пов’язане із зменшенням дитячої смертності у віці до п’яти років, поліпшенням здоров'я жінок протягом усього життя. Грудне вигодовування пов’язане з вищими коефіцієнтами інтелекту (IQ та EQ) і, у довгостроковій перспективі, впливає на розширення ринку праці та економічний розвиток.

Крім того, за даними Світового банку, низькі показники грудного вигодовування свідчать про економічні втрати в розмірі близько 302 млрд доларів на рік або 0,49% світового валового національного доходу.

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В Україні більшість дітей до 6-ти місяців позбавлені ексклюзивного грудного вигодовування, що є небезпечним для їх здоров’я та розвитку. Тому оргкомітет заходу закликає соціальних партнерів долучатися до акції як організаційні, інформаційні партнери та учасники.

Захід проводиться у рамках Всесвітнього тижня грудного вигодовування цього року вдев’яте і має власне позначення на мапі «Всесвітнього Альянсу за Грудне Вигодовування» WABA.

Всесвітній тиждень грудного вигодовування – це щорічна акція, яка проводиться під егідою ЮНІСЕФ, Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та їх партнерів, а також окремих осіб, організацій та урядів.

Акція підтримується у 170 країнах світу.

Захід відбудеться під патронатом Київської міської державної адміністрації. Організаторами виступають Національний рух на підтримку грудного вигодовування «Молочні ріки України», громадська організація «Центр соціального лідерства».