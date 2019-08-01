Інклюзивний театр "Почуй світ" запрошує на свою першу виставу за участі дітей з вадами слуху "Чаклунки-дивачки".

Вистава відбудеться у столичному Театрі юного глядача, інформує керівниця проєкту Ірина Лисенко під час пресконференції в Укрінформі.

"Наш культурний продукт — це вистава інклюзивна для дітей з вадами слуху і без. Учасники цієї вистави частково мають інвалідність по слуху, а деякі — просто талановиті й творчі діти. Ми плануємо показати виставу "Чаклунки-дивачки" у Театрі юного глядача", - зазначила вона.

Лисенко відмітила, що прем'єра вистави відбудеться 20 серпня о 15:00 та запросила усіх охочих відвідати захід.

Вона також повідомила, що інклюзивний театр з 4 по 21 серпня готуватиметься до прем’єри в санаторії "Хвиля". У виставі візьмуть участь 15 дітей з різних областей України з вадами слуху і без.

"Я бачу важливість цього проєкту в тому, що треба пояснити людям, наскільки важливі інші, наскільки треба цінувати людину і людське життя — навіть якщо це дитина з інвалідністю", - додав учасник вистави Борис Лисенко.

Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду, ГО “Зростаймо Здорові”.

ГО "Зростаймо Здорові" - батьківське об'єднання дітей з інвалідністю по слуху, 5 років допомагає дітям після операцій слухо-імплантаційного протезування вимовляти свої перші в житті слова. Понад 150 дітей з усієї України пройшли реабілітацію завдяки такій допомозі.