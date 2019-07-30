Виставу «Королева Лір» Андрія Жолдака показали у Грузії

У Тбілісі відбувся прогонний показ вистави відомого українського режисера Андрія Жолдака за участі грузинських акторів.

Про це йдеться на сторінці Посольства України в Грузії у Facebook.

«29 липня в Тбіліському театрі ім. О.Грибоєдова відбувся прогонний показ вистави відомого українського режисера, одного з метрів європейського авангардного театру Андрія Жолдака, «Королева Лір», в який ролі виконували грузинські актори. Ця вистала стала спільним українсько-грузинським проектом в рамках реалізації програми «Georgia in Europe. Europe in Georgia», - йдеться у дописі.

На показ були запрошені представники Міністерства освіти і науки, культури і спорту Грузії, Тбіліського міжнародного фестивалю мистецтва «Подарунок» ім. М.Туманішвілі, представники страхової компанії «Арді» - спонсор проекту, Палати культури Грузії, а також видатні діячі культури та мистецтва Грузії.

На завершення перегляду вистави відбувся протокольний захід від імені Посольства України в Грузії з нагоди цієї спільної українсько-грузинської культурної події.

Фото: сторінка Посольство України в Грузії / უკრაინის საელჩო საქართველოში у Facebook