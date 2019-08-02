Діти з Луганщини відвідали інклюзивний табір у Польщі

Дванадцять дітей з Луганської області відвідали інклюзивний табір у Вроцлаві, підготовка до якого тривала майже пів року.

Про це повідомляє Управління молоді та спорту Луганської ОДА.

"Тема нашого табору – “відкриття”. Відкриваючи світ, ми теж відкриваємо щось нове в собі: поетичний талант, художній або, навіть, мовний. Ми хочемо показати дітям, що світ може бути прекрасний і сповнений можливостей” , – розповіла про захід одна з його організаторів Олена Воровченко.

До організації активного відпочинку дітей долучилися мешканці Вроцлава, у тому числі українці, які тут проживають.

Загалом програма перебування дітей з Луганщини була дуже насиченою. Протягом десяти днів проводилися інклюзивні заняття в басейні, різноманітні майстер-класи, подорожі у віртуальну реальність, а також екскурсія в реальний зоопарк.

Насамкінець на учасників чекав карнавал та незабутня вечірка.

Організаторами табору виступила Фундація Ptach (проводить табір для дітей зі сходу України вже вдруге), Луганський обласний центр соціокультурної адаптації молоді з обмеженими фізичними можливостями, Луганська обласна молодіжна ГО «АМІ-Схід» за підтримки Управління молоді та спорту Луганської ОДА.