Діти воїнів з Вінниччини вп’яте вирушили на відпочинок до Польщі

Діти учасників бойових дій на Донбасі, які мешкають у Вінницькі області, вже вп’яте мають змогу відпочити в Польщі.

Про це повідомляє Вінницька ОДА.

«У четвер двадцятеро дітей учасників АТО/ООС з Вінницької області вирушили до Республіки Польща. Протягом 1-9 серпня вони матимуть змогу відпочити та ознайомитись з історичними пам’ятками, туристичними атракціями та культурою сусідньої держави», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це п’ята поїздка дітей бійців АТО/ООС на відпочинок до сусідньої країни. Цього разу в Польщі побувають 20 школярів віком від 10 до 16 років.

Усі витрати на перебування юних вінничан взяла на себе польська сторона, транспорт в обох напрямках забезпечено коштом обласного бюджету.

Читайте також: Греція прийняла на відпочинок дітей з населених пунктів на лінії зіткнення Донецької області

Програма перебування юних вінничан у Польщі включає зустріч з керівництвом Свентокшиського воєводства, прогулянку до Палацу краківських єпископів – Національного музею в Кельце, відвідини костелу Святого Марціна, екскурсійний рейс Віслі у Сандомирі. Також діти відвідають гору Свенти Кшиж, а під час оглядової вистави в Енергетичному центрі науки долучаться до майстер-класу. У вільний від екскурсій час діти матимуть змогу прогулятися затишними вулицями міста Кельце та поспілкуватися з польськими однолітками.