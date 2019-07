Греція прийняла на відпочинок дітей з населених пунктів на лінії зіткнення Донецької області

П’ятдесят дітей із ряду населених пунктів на лінії зіткнення Донецької області та з родин учасників АТО/ООС, а також 20 вихованців Центру «Зорбас» (Київ) розпочали свій відпочинок у Греції.

Про це йдеться на сторінці Посольства України в Греції у Facebook.

«Розпочався двотижневий відпочинок у Греції для 50 дітей із населених пунктів з лінії зіткнення Донецької області: Мар’їнка, Сартана, Авдіївка, Торецьк, Світлодарськ та інших, і з родин учасників протидії російській агресії на Сході України, а також для 20 вихованців дітей Центру «Зорбас», (м.Київ)», - повідомляється у дописі.

Зазначається, що "нова "українська" зміна і нові обличчя з’явилися у літньому таборі грецької столиці (м.Агіос Андреас)", де знову кілька будиночків у сосновому лісі на території комфортабельного табору прикрасили українські прапори.

Повідомляється що попереду у дітлахів - цікаві події, екскурсії, зустрічі.

Фото: сторінка Embassy of Ukraine to the Hellenic Republic у Facebook