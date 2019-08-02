Прокуратура не вимагає запобіжного заходу для судді Вовка - адвокат

Наразі прокуратура не вимагає встановлення запобіжного заходу для голови Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка.

Про це у п’ятницю заявив журналістам адвокат судді Вовка Михайло Ілляшев, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Запобіжний захід — це така справа, що її не завжди взагалі просять. На сьогоднішній день немає ніякого питання про запобіжний захід”, — сказав він, відповідаючи на запитання щодо можливого запобіжного заходу для судді Вовка.

Ілляшев також повідомив, що будуть вивчати питання щодо можливого оскарження підозри судді Вовку.

Як раніше повідомлялося, 2 серпня Генпрокуратура повідомила про підозру у постановленні завідомо неправосудного рішення голові Окружного адмінсуду Павлу Вовку, двом суддям цього суду — Євгену Аблову та Ігорю Погрібніченко, а також судді Суворовського райсуду Одеси Івану Шепітку.

У п’ятницю судді Окружного адмінсуду Києва Євген Аблов, Ігор Погрібніченко і його голова Павло Вовк, а також суддя Суворовського райсуду Одеси Іван Шепітко прийшли на допит до Першого слідчого відділу Управління спецрозслідувань Генпрокуратури.

26 липня детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спеціальних розслідувань ГПУ провели обшуки у приміщеннях Окружного адмінсуду Києва та Суворовського райсуду Одеси в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували ухвалення завідомо неправосудних судових рішень та втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України задля уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання.

30 липня прессекретар генерального прокурора України Лариса Сарган повідомила про те, що ГПУ викликає 4 суддів, в тому числі й Павла Вовка, 2 серпня для вручення підозри та проведення допиту.