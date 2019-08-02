Голові Окружного адмінсуду Вовку вручили підозру - ГПУ

Голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку вручили повідомлення про підозру.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар генпрокурора Лариса Сарган.

“Павло Вовк зараз на допиті. Повідомлення про підозру йому вже вручене”, - сказала вона.

Як повідомляв Укрінформ, 26 липня детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спеціальних розслідувань ГПУ провели обшуки у приміщеннях Окружного адмінсуду Києва та Суворовського райсуду Одеси в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували ухвалення завідомо неправосудних судових рішень та втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України задля уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання.

Читайте також: Голова Окружного адмінсуду Києва і судді прийшли на допит в ГПУ

30 липня прессекретар генерального прокурора Лариса Сарган повідомила про те, що ГПУ викликає 4 суддів, в тому числі й Павла Вовка, 2 серпня для вручення підозри та проведення допиту.