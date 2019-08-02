Голова Окружного адмінсуду Києва і судді прийшли на допит в ГПУ

Судді Окружного адмінсуду Києва Євген Аблов, Ігор Погрібніченко і його голова Павло Вовк, а також суддя Суворовського райсуду Одеси Іван Шепітко прийшли на допит до Першого слідчого відділу Управління спецрозслідувань Генпрокуратури.

Кореспондент Укрінформу повідомляє, що всі судді зайшли до прокуратури через “чорний хід”.

Як повідомляв Укрінформ, 26 липня детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спеціальних розслідувань ГПУ провели обшуки у приміщеннях Окружного адмінсуду Києва та Суворовського райсуду Одеси в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували ухвалення завідомо неправосудних судових рішень і втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України задля уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання.

30 липня прессекретар генерального прокурора Лариса Сарган повідомила про те, що ГПУ викликає 4 суддів, в тому числі й Павла Вовка, 2 серпня для вручення підозри та проведення допиту.