Голова Окружного адмінсуду Києва і судді прийшли на допит в ГПУ
Кореспондент Укрінформу повідомляє, що всі судді зайшли до прокуратури через “чорний хід”.
Як повідомляв Укрінформ, 26 липня детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спеціальних розслідувань ГПУ провели обшуки у приміщеннях Окружного адмінсуду Києва та Суворовського райсуду Одеси в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.
Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували ухвалення завідомо неправосудних судових рішень і втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України задля уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання.
30 липня прессекретар генерального прокурора Лариса Сарган повідомила про те, що ГПУ викликає 4 суддів, в тому числі й Павла Вовка, 2 серпня для вручення підозри та проведення допиту.