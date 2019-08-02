ГПУ повідомила про підозру двом суддям Окружного адмінсуду Києва

Генпрокуратура повідомила про підозру у винесенні завідомо неправосудного рішення двом суддям Окружного адмінсуду Києва — Євгену Аблову та Ігорю Погрібніченку, а також судді Суворовського райсуду Одеси Івану Шепітку.

Про це повідомила у коментарі журналістам представник прес-служби Генпрокуратури.

“Судді прийшли на допит. Їм повідомили про підозру у порушення 375 статті Кримінального кодексу”, - сказала вона.

Раніше ГПУ вручила повідомлення про підозру голові Окружного адмінсуду Павлу Вовку.

Працівниця прес-служби додала, що невдовзі Генпрокуратура звернеться до Вищої ради правосуддя з клопотанням про відсторонення від здійснення правосуддя Вовка, Аблова, Шепітко і Погрібніченко від здійснення правосуддя на період слідства.

Суддю Окружного адмінсуду Києва Євгена Аблова допитали в ГПУ / Фото: Данііл Шамкін, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, у п’ятницю судді Окружного адмінсуду Києва Євген Аблов, Ігор Погрібніченко і його голова Павло Вовк, а також суддя Суворовського райсуду Одеси Іван Шепітко прийшли на допит до Першого слідчого відділу Управління спецрозслідувань Генпрокуратури.

26 липня детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спеціальних розслідувань ГПУ провели обшуки у приміщеннях Окружного адмінсуду Києва та Суворовського райсуду Одеси в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували ухвалення завідомо неправосудних судових рішень та втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України задля уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання.

30 липня прессекретар генерального прокурора України Лариса Сарган повідомила про те, що ГПУ викликає 4 суддів, в тому числі Павла Вовка, 2 серпня для вручення підозри та проведення допиту.