Політика Держприкордонслужби щодо громадян Росії незмінна - Дейнеко

Керівник Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко заявляє, що політика прикордонного відомства щодо громадян Росії є незмінною.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC News Україна.

"Політика моя щодо громадян Росії незмінна. Росія - це держава-агресор. Але при цьому я хочу, щоб ви розуміли: державою-агресором вона стала завдяки своєму лідеру Володимиру Путіну і правлячій верхівці", - зазначив голова ДПСУ.

Він наголосив, що у Росії є люди, які радикально налаштовані проти України, підтримують агресивні дії Кремля і анексію Криму.

Проте, додав керівник ДПСУ, також є багато громадян РФ - вихідців з України, які мають тут рідних. Багато й змішаних шлюбів.

"Я за те, щоб на кордоні, особливо з Росією, прикордонник все ж таки зважав на всі ці моменти. Державний кордон має бути неприступною стіною для ворогів України, для небажаних осіб, які відвідували Крим, публічно закликали до анексії. З іншого боку - він має бути прозорим і комфортним для наших друзів. Якщо людина їде в нашу державу з чіткими і зрозумілими намірами, і вона дружня, то для неї не має бути дискомфорту", - підкреслив Дейнеко.

Водночас, говорячи про ситуацію на Азові, він сказав, що якихось кардинальних змін не відбулося. "Необхідно посилювати нашу присутність, але ми всі розуміємо, що морська охорона та Військово-морські сили - це дуже затратна справа", - зазначив керівник ДПСУ.

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Як приклад він навів Туреччину, де за останні роки морська охорона ввела в експлуатацію чотири корвети вартість 100 млн євро кожен.

За даними Держприкордонслужби, за сім місяців поточного року у перетині українського кордону відмовили майже 5 000 громадянам Росії. У 2018 році в Україну не пропустили майже 6 000 росіян, у 2017 - 5 311, а в 2016 - теж майже 6 000. Найбільші цифри були у 2014 році - 16 500 та у 2015 році - майже 11 000 громадян Росії. Основні причини відмови у в'їзді - непідтвердження мети поїздки, перевищення терміну перебування, обмеження на в'їзд або недійсний документ.