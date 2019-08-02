Новий керівник обіцяє зменшити кількість генералів у ДПСУ

Новий керівник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко обіцяє не скорочувати загальну кількість підлеглих, але значно зменшити кількість генералів.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC News Україна.

"Людей, які не беруть участі в охороні кордону, стане менше, кардинально менше, генералів стане менше в рази", - сказав він.

За його словами, у Державній прикордонній службі наразі 38 генералів. Тобто, пояснив Дейнеко, на тисячу людей - один генерал. "Це ненормально. А по штату їх може бути 54", - додав очільник ДПСУ.

Про свої плани щодо реформи відомства він не розказав, але пообіцяв "сюрпризи", зокрема не скорочуючи загальну чисельність, зменшити кількість генералів, а посади, які будуть вивільнені, спрямують на підрозділи, які безпосередньо охороняють державний кордон.

"Все буде зроблено для того, аби солдат, який охороняє державний кордон, ніс службу в умовах, які дозволяють йому бути впевненим, що за ним є велика прикордонна родина і є держава Україна. Я хочу зробити все, щоб він був всім забезпечений. Тільки тоді він буде чесним і непідкупним", - сказав Дейнеко.

Він також повідомив, що існує ганебна практика, коли деякі високопосадовці отримують по дві і більше квартир. "Є випадки, коли люди чекають житла по 20-30 років, уже звільняються і продовжують його чекати. А в цей час якийсь генерал отримує другу чи третю квартиру, намагається зняти з неї статус службового житла, приватизувати", - додав очільник ДПСУ.

"На даний момент я проводжу службову перевірку по ділянці Західного регіонального управління стосовно зловживань, які мали місце там. Повністю аналізується ситуація з питань отримання та розподілу житла в період з 1 січня 2014 року по всій Державній прикордонній службі... Я обов'язково відзвітую перед особовим складом, хто з генералів, полковників чи прапорщиків отримав дві і більше квартири. І нехай люди самі з ними розбираються", - сказав він.