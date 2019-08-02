Недофінансування прикордонної служби становить 938 мільйонів — глава ДПСУ

Новий керівник Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко вважає, що ситуація з грошовим забезпеченням відомства наразі надскладна.

Про це він сказав у інтерв'ю BBC News Україна.

"Якщо відверто говорити, вона катастрофічна. На даний момент борги щодо невиплати підлеглим грошової допомоги на оздоровлення, які накопичилися, становлять 291,4 млн гривень. Тобто прикордонники з березня не отримують цю допомогу", – сказав він.

За словами Дейнека, цю допомогу не отримають ні в адміністрації, ні в регіональному управлінні чи управлінні прикордонного загону, аж поки її не отримає відділ прикордонної служби, який несе службу безпосередньо з охорони державного кордону: "А от відділ прикордонної служби, який несе службу безпосередньо з охорони державного кордону, – однозначно. Бо забрати в цих людей в мене не підніметься рука".

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Недофінансування прикордонної служби становить 938 млн гривень, розповів голова ДПСУ.

"Зараз ми намагаємося взяти фінансування з четвертого кварталу і посунути наперед, аби можна було б хоч якось людям повернути борги", – сказав він.

Дейнеко зауважив, що намагається всі ці питання вирішувати в Офісі Президента, в Міністерстві внутрішніх справ, яке є розпорядником коштів. "Але для того, щоб дати нам додатково мільярд, його треба десь знайти, а в державному бюджеті його немає. Чи з'явиться він, поки незрозуміло", – додав очільник ДПСУ.

Фото: Держприкордонслужба