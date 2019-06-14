Держприкордонслужба отримала нового керівника

"Призначити Дейнека Сергія Васильовича Головою Державної прикордонної служби України", - йдеться у документі.

Як повідомляв Укрінформ, 31 травня Зеленський своїм указом №345/2019 звільнив Петра Цигикала з посади голови Державної прикордонної служби. Цигикал очолював Держприкордонслужбу з липня 2017 року.

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Сергій Дейнеко - полковник Державної прикордонної служба України. Командував Луганським прикордонним загоном до червня 2014 року.

20 червня 2014 року - за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни - нагороджений орденом Богдана Хмельницького II ступеня.