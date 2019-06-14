Президент призначив нове керівництво Національної гвардії України

"Призначити Балана Миколу Івановича командувачем Національної гвардії України", - йдеться в указі.

Цьому документу передував указ про увільнення Балана від виконання обов'язків командувача Національної гвардії України та указ про його звільнення з посади заступника командувача Нацгвардії України.

Крім того, Зеленський підписав указ про звільнення Олега Кулика з посади заступника командувача Національної гвардії України та зарахування його в розпорядження командувача Національної гвардії України.

Першим заступником командувача Національної гвардії України призначено Володимира Кондратюка.

Заступником командувача Національної гвардії України призначено Руслана Дзюбу.

Крім того, указом Президента Юрія Лебедя призначено заступником командувача Національної гвардії України.

Як повідомляв Укрінформ, у травні п'ятий Президент України Петро Порошенко звільнив командувача Національної гвардії України Юрія Аллерова. Іншим своїм указом він призначив виконуючим обов’язки командувача Національної гвардії Миколу Балана.

Згідно зі Статтею 7 Закону «Про Національну гвардію України» командувач НГУ призначається та звільняється на посаду Президентом України за поданням міністра внутрішніх справ.

У 2010 році Балан був начальником управління Кримського територіального командування внутрішніх військ МВС України. З 2014 року його призначено заступником командувача Національної гвардії України і присвоєно військове звання генерал-лейтенанта.