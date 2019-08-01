В Україні провели медіамарафон з нагоди 5 річниці громадянського спротиву Донбасу

Аналітичний центр “Фабрика думки “Донбас” за підтримки МІП провів у низці українських міст медіамарафон, присвячений 5 річниці громадянського спротиву Донбасу російській окупації.

Про це керівник аналітичного центру “Фабрика думки “Донбас”, радник міністра інформаційної політики України Дмитро Ткаченко розповів на пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Цей медіамарафон ми провели у Києві, Маріуполі, Краматорську, у декількох інших містах протягом п’яти місяців. Свої роботи ми також безкоштовно передаємо на телеканали. Мета єдина — показати те, що ж насправді відбулося на Донеччині та Луганщині”, - сказав Ткаченко.

Пресконференція з нагоди закінчення медіамарафону, присвяченого 5-й річниці громадянського спротиву Донбасу російській окупації / Фото: Юлія Овсяннікова. Укрінформ

За його словами, місцевим жителям було показано документальні відеоролики з циклу “Громадянський спротив Донбасу”, в яких розповідаються факти розгортання російської окупації Донбасу. Але головним є те, що в них зафільмовано той потужний сміливий громадянський спротив, який чинили місцеві активісти, прості жителі Донбасу. Чисельні проукраїнські мітинги та акції громадянського спротиву, релігійний та культурний спротив, формування волонтерського, партизанського рухів та руху добровольців.

“У рамках марафону “Фабрика думки “Донбас” представили свою першу повнометражну стрічку “Маріуполь. Український форпост”, у якому розповідається, як відбувалася окупація та звільнення міста від російських окупантів п’ять років тому”, - додав радник міністра.

Керівник сектора інформаційної реінтеграції Криму та Донбасу Мінінформполітики Віктор Литвінов, який також є співзасновником аналітичного центру “Фабрика думки “Донбас”, зазначив, що роботи з цього циклу були створені заради того, щоб вкотре підкреслити, що попри усі проблеми, Донбас був і є українським. Тут зафільмовано дуже болісні моменти, але їх треба пам’ятати. “У Донецьку навіть зараз є дуже багато людей, які очікують повернення в Україну, які своїми діями і своїм життям усіляко допомагають Україні”, - наголосив він.

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Вчений-релігієзнавець, в’язень сумління окупаційної адміністрації РФ в Донецькій області, організатор молитовного марафону «За мир та Україну» в м. Донецьку в 2014 році Ігор Козловський зазначив, що іноді люди намагаються забути якісь негативні ситуації, але про події на Донбасі українці мають пам’ятати та робити певні висновки. “Так, є певні хвилювання і зараз. Ми бачимо, що усе продовжується, продовжується не тільки окупація Донецька, Луганська і Криму, а ми бачимо зміни у векторі певної риторики. Нас, тих, хто пройшов через це (окупацію та ув'язнення бойовиками - ред.), хвилює зараз те, що до Верховної Ради проходять люди, які підтримували сепаратизм відкрито, а серед тих, хто був там на цьому спротиві, ніхто не пройшов до парламенту. Це також є певною мірою виклик для громадянського суспільства. А це означає, що ми продовжуємо стояти. Продовжуємо той самий всеукраїнський, луганський, донецький, кримський та будь-який інший спротив для того, щоб Україна постала як цивілізована європейська відкрита держава зі зрілим громадським суспільством”, - сказав Козловський.

“Нас це не “відпускає”, тому інколи ми зараз із подивом спостерігаємо за тими, хто оточує, за їхнім вибором. Нам здається це якось нелогічно. Треба адаптуватися до дійсності, бо той досвід, який маємо, залишиться із нами. Ймовірно, ми трохи “доросліші”, тому на нас лягають завдання, які треба виконувати”, - сказав художник, засновник творчого об’єднання «Мурзилка», «донецький Бенксі» Сергій Захаров, який пройшов через полон у Донецьку у 2014 році.