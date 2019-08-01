У Зеленського обіцяють вже з вересня мінімізувати “комуналку” для пенсіонерів 70+

Пенсіонери віком понад 70 років сплачуватимуть лише невелику частинку рахунків за житлово-комунальні послуги, а решту покриватиме держава через субсидії.

Про це в ефірі "1+1" сказав представник Президента в уряді Андрій Герус, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За допомогою спрощеного процесу отримання субсидій для людей поважного віку (понад 70 років - ред.) ми знімемо з них тягар платежів за ЖКП. Що мається на увазі? Вони платитимуть незначну частину рахунків, а решту за них покриватиме держава. Можливо, не вийде зробити комуналку безкоштовною, але більшу частину покриватиме держава", - сказав Герус.

За його словами, Президент Володимир Зеленський аналізує, в який спосіб це зробити.

Герус також обіцяє проаналізувати, хто, отримуючи монетизовані субсидії, справно оплачує рахунки з ЖКП, а хто - використовує їх для власних потреб.

"Це мають бути швидкі рішення з вересня", - зазначив представник Президента в уряді.

Як повідомляв Укрінформ, на переконання представника Президента в уряді Андрія Геруса, шляхом збільшення податкового навантаження на олігархів можна отримати до бюджету додатково 10-15 млрд грн і забезпечити субсидіями 1 млн домогосподарств.