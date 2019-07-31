Офіційна делегація ПЦУ здійснила візит до Греції

Офіційна делегація ПЦУ 25 – 26 липня 2019 року здійснила візит до Грецької Республіки.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

"Від часу отримання Томоса про автокефалію Православної церкви України триває процес її визнання іншими помісними церквами. Задля цього відбуваються дружні закордонні візити представництва нашої церкви. З благословіння блаженнійшого митрополита Київського і всієї України Епіфанія 25 – 26 липня 2019 року відбувся візит офіційної делегації Православної церкви України до Грецької Республіки", - йдеться у повідомленні.

Візит офіційної делегації Православної Церкви України до Грецької Республіки / Фото: https://www.pomisna.info

Зазначається, що до делегації увійшли архієпископ Чернівецький і Хотинський Герман (Семанчук), настоятель храму на честь ікони Божої Матері «Живоносне джерело» (м. Київ) протоієрей Валерій Семанцо та настоятель храму на честь святителя Миколая Мир Лікійського (м. Боярка) протоієрей Василь Лило.

Як повідомляє пресслужба ПЦУ, представники українського духовенства відвідали головне місто Північної Греції – Фессалоніки, а 25 липня 2019 року відбулася Божественна літургія у ставропігійному монастирі Константинопольського Патріархату на честь Преображення Господнього («Влатадон»), ігумен якого – вікарний єпископ Аморійський Никифор (Психлудіс).

Зазначається, що після завершення літургії відбулася зустріч делегації з ієрархом Елладської православної церкви митрополитом Неапольським та Ставрупольським Варнавою (Тірісом) в його резиденції.

"Під час бесіди обговорювалися питання визнання повнотою вселенського православ’я нашої помісної церкви. Згодом делегація Православної церкви України мала зустріч із митрополитом Фессалонікійським Анфімом (Русасом), який має давній титул «святіший» з огляду на визначну роль Солунського екзархату в житті давньої Візантії", - повідомляє ПЦУ.

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Під час розмови владика Анфім запевнив представників Православної церкви України в подальшій підтримці позитивного вирішення «українського питання».

Також зазначається, що 26 липня 2019 року делегація Православної церкви України відвідала Лангадаську митрополію, де в кафедральному соборі (м. Лангада) зберігаються мощі святої мучениці Параскеви. У співслужінні єпископату та священства Константинопольської, Елладської та Української православних церков була звершена Божественна літургія.

Як йдеться у повідомленні, серед численних учасників Божественної літургії був присутній Консул України в Салоніках Олександр Воронін, мер міста Лангади Харалампос Бабіс Айвазідіс, представники місцевих органів влади, командування місцевих Збройних сил Греції, місцеві громадські діячі.