Мінкультури підтвердило ліквідацію УПЦ Київського патріархату

Українська православна церква Київського патріархату припинила своє існування шляхом об’єднання і приєднання до Православної церкви України.

Про це йдеться в заяві Міністерства культури України, оприлюдненій на його сайті.

"Священний синод Української православної церкви (Православної церкви України), як керівний орган цього релігійного об’єднання, на своєму засіданні 27 липня 2019 року ухвалив рішення про припинення діяльності релігійної організації "Київська патріархія Української православної церкви Київського патріархату" шляхом приєднання до релігійної організації "Київська митрополія Української православної церкви (Православної церкви України)", про що було зроблено відповідний запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань", - ідеться у заяві.

Як наголошується, у зв’язку з тим, що релігійне об’єднання УПЦ (КП) припинило свою діяльність шляхом об’єднання й приєднання до УПЦ (ПЦУ), всі функції статутних органів колишнього УПЦ КП перейшли до компетенції відповідних керівних органів УПЦ (ПЦУ), які отримали всі повноваження й юридичні підстави для прийняття відповідних рішень стосовно майбутнього тих релігійних організацій, які перебували у складі колишнього релігійного об’єднання УПЦ КП.

"Будь-які спроби й намагання заблокувати процес державної реєстрації низки релігійних організацій, які колись входили до релігійного об’єднання з такою назвою й після помісного об’єднавчого Собору, що відбувся 15 грудня 2018 року, прийняли рішення увійти до складу помісної (самостійної) Української православної церкви (Православної церкви України), можуть бути інтерпретовані як намагання втрутитися в діяльність посадових осіб – державних реєстраторів Міністерства культури України", - застерегли в міністерстві.

У Мінкультури також наголосили, що втручання будь-яких органів, їх посадових осіб, громадян, юридичних осіб та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, у діяльність державного реєстратора під час проведення реєстраційних дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

Раніше патріарх Філарет звернувся до міністра юстиції Павла Петренка з проханням не скасовувати реєстрацію Української православної церкви Київського патріархату.

Як повідомляв Укрінформ, колишній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що скликаний ним “помісний собор” 20 червня скасував рішення про ліквідацію УПЦ КП і поновив її діяльність.

У Києві в грудні 2018 року відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія, який на той момент був намісником предстоятеля УПЦ КП Філарета. Під час Собору до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж Філарет підписав постанову про ліквідацію УПЦ КП.

На початку січня 2019 року новостворена церква отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Однак уже 14 травня почесний патріарх Філарет оприлюднив звернення, в якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він сам залишається чинним патріархом.

У свою чергу ПЦУ на засіданні Синоду 24 травня висловила повну підтримку предстоятелю, митрополиту Епіфанію.

29 травня предстоятель ПЦУ видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання "Українська православна церква Київського патріархату", видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.

24 червня Священний синод Православної церкви України ухвалив рішення підпорядкувати ПЦУ всі парафії та монастирі Київського патріархату.