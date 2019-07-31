У Черкасах Зеленський не прийняв у подарунок від журналістки своє гіпсове погруддя
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Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський під час відвідання аеропорту у Черкасах не прийняв у подарунок від журналістки телеканалу “1+1” своє гіпсове погруддя.
Про це йдеться в сюжеті UACherkasy.
"А де ви це взяли? Це – жах. Я бачив в Інтернеті! Не треба це мені передавати. Президент – це не бюст і не картинка, а людина! Заберіть!" – відреагував Зеленський.
Журналістка спробувала пояснити, що то не вони є авторами бюсту.
Гіпсові погруддя Володимира Зеленського, які наразі продаються в торговельних мережах, виготовляє 23-річна вінничанка Марія. Саме вона передала журналістам бюст, аби ті при змозі вручили його Президенту.
Як повідомляв Укрінформ, 31 липня Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою у Черкасах.
Фото з сайту vycherpno.ck.ua