У Черкасах Зеленський не прийняв у подарунок від журналістки своє гіпсове погруддя

Президент України Володимир Зеленський під час відвідання аеропорту у Черкасах не прийняв у подарунок від журналістки телеканалу “1+1” своє гіпсове погруддя.

Про це йдеться в сюжеті UACherkasy.

"А де ви це взяли? Це – жах. Я бачив в Інтернеті! Не треба це мені передавати. Президент – це не бюст і не картинка, а людина! Заберіть!" – відреагував Зеленський.

Журналістка спробувала пояснити, що то не вони є авторами бюсту.

Читайте також: У мережі вже продають бюсти Зеленського

Гіпсові погруддя Володимира Зеленського, які наразі продаються в торговельних мережах, виготовляє 23-річна вінничанка Марія. Саме вона передала журналістам бюст, аби ті при змозі вручили його Президенту.

Як повідомляв Укрінформ, 31 липня Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою у Черкасах.

Фото з сайту vycherpno.ck.ua