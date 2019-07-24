У мережі вже продають бюсти Зеленського

В інтернеті, на одному з сайтів купівлі-продажу товарів пропонують придбати бюст Президента України Володимира Зеленського.

В оголошенні про продаж "унікального подарунка" та водночас "прикраси для робочого інтер'єру" вказана ціна виробу — 2 тисячі гривень.

"Ручна робота, гіпсовий бюст президента України В.О.Зеленського. Унікальний подарунок, прикрасить ваш робочий стіл та інтер'єр", - йдеться в описі товару.

В оголошенні зазначається, що бюст вагою 2,5 кг, висотою 23 см, виконаний зі скульптурного гіпсу, тричі вкритий лаком та сусальним золотом.

Виробник готовий виконати бюст в будь-якому кольорі.

Інший користувач сервісу купівлі-продажу товарів розмістив оголошення про продаж передвиборчої програми Зеленського, вочевидь, знятої з якогось стенду після першого туру виборів Президента України. Продавець просить за "раритет" 200 гривень.