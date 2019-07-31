Ціна автономерів: для українців запустили онлайн-калькулятор
Про це інформує Головний сервісний центр МВС.
"На сайті Головного сервісного центру МВС запрацював сервіс, за допомогою якого можна легко перевірити вартість номерного знаку з бажаною комбінацією цифр", - йдеться у повідомленні.
У центрі нагадали, що набрала чинності постанова Кабміну, відповідно до якої розширено перелік платних номерних знаків, доступних для замовлення громадянами.
Проте послугою можуть скористатися лише власники легкових автомобілів, наголосили у Головному сервісному центрі МВС.
Там пояснили, що новий онлайн-сервіс простий у використанні: номерні знаки згруповані за 8 категоріями, є можливість відсортувати їх від найдешевших до найдорожчих і навпаки.
Усі платні номерні знаки складаються з чотирьох цифр, що групуються за такими комбінаціями:
- комбінації чотирьох однакових цифр — 30 тис. грн;
- послідовні комбінації від 0001 до 0009 — 30 тис. грн;
- три однакові цифри поспіль (наприклад: 0777) — 10 тис. грн;
- дві послідовні пари однакових цифр (наприклад: 1122) — 10 тис. грн;
- комбінації 0123 та 1234 — 10 тис. грн;
- комбінації, що починаються з двох нулів, а наступні цифри неоднакові (наприклад: 0032) — 8 тис. грн;
- три однакові цифри не поспіль (наприклад: 7077) — 4 тис. грн;
- комбінації, де однакові перша і третя цифра, друга і четверта цифра; або перша й четверта цифра, друга і третя цифра (наприклад: 1221; 1212) — 4 тис. грн.
У Головному сервісному центрі МВС пояснили, що кожен громадянин може скористатися послугою, звернувшись до зручного за розташуванням сервісного центру МВС. Клієнт має можливість самостійно обрати номерний знак з електронного переліку номерних знаків, наявних на складі цього сервісного центру МВС, доступ до якого надається клієнту адміністратором.
"Зауважте, що платні номерні знаки не є різновидом індивідуальних номерних знаків (ІНЗ)", - наголосили у центрі.