Колишнього керівника Audi звинувачують у шахрайстві

Генпрокуратура німецького Мюнхена висунула обвинувачення проти колишнього керівника автоконцерну Audi Руперта Штадлера у межах "дизельгейту".

Про це повідомляє Welt.

"Прокуратура Мюнхена висунула обвинувачення проти колишнього боса Audi Руперта Штадлера у дизельній справі. Його та трьох інших осіб обвинувачують у шахрайстві, непрямій помилковій сертифікації та неправдивій рекламі", - йдеться у повідомленні.

Штадлер, окрім того, має нести солідарну відповідальність за те, що Audi продавала у Європі автомобілі, обладнанні системами, які дозволяли маніпулювання показниками щодо рівня вихлопів, ще довго після того, як стало відомо про цю справу.

За словами прокурорів, троє інших підсудних зізналися, що розробляли двигуни для транспортних засобів виробництва Audi, VW та Porsche, "управління яких оснащено недопустимою функцією програмного забезпечення", яка дозволяла фіксувати значно менші показники вихлопів на динамометрі (при контрольних замірах), ніж у реальній їзді. Прокурор звинувачує 56-річного Штадлера в тому, що він мав знати про маніпуляції, але, тим не менш, продовжував ініціювати продаж транспортних засобів, або принаймні не перешкоджав цьому. Також, за версією слідчих, Штадлер намагався впливати на свідків і обвинувачених.

Прокуратура стверджує, що загалом ідеться про 250 712 автомобілів марки Audi, 71 577 машин VW та 112 131 авто Porsche. Вони продавалися переважно в США та Європі.

Чи дійде справа до суду, повинен вирішити Другий окружний суд Мюнхена II.

Як відомо, найбільший німецький і європейський автовиробник Volkswagen, частиною якого є і Audi, у вересні 2015 року опинився в центрі гучного скандалу: США викрили його в маніпуляціях із програмним забезпеченням рівня вихлопів газів на дизельних автомобілях.

Штадлер був заарештований 18 червня 2018 року за підозрою у шахрайстві.