За пів року майже 20 тисяч українців отримали дозволи на проживання у Польщі

“Найбільше зросла група громадян України, Білорусі і Грузії”,- повідомляє управління.

Зазначається, що документи отримали 19,4 тис. українців. Таким чином, загалом дозвіл на проживання в Польщі наразі мають 199 тисяч громадян України.

За даними відомства, відповідні дозволи в першому півріччі отримали також 3 тис. білорусів, 1,3 тис. грузинів, 800 індусів, 500 громадян Непалу та інших.

На сьогодні актуальні документи на перебування у Польщі мають 400 тисяч іноземців, з яких половина – українці.

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Найбільше іноземців отримують дозвіл на проживання у Мазовецькому воєводстві з адміністративним центром у Варшаві (26%), Нижньосілезькому (Вроцлав) – 11%, Великопольському (Познань) – 10%, а також Малопольському (Краків) та Сілезькому (Катовіце) воєводствах – по 9%.

Документи на тимчасове проживання в Польщі іноземці отримують терміном на 2-3 роки, а на постійне - на п’ять чи десять років.