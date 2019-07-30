Вступна кампанія: пільговикам назвали дедлайн для подачі документів на бюджет

Абітурієнти-пільговики мають подати документи на переведення на вакантні бюджетні місця до 6 серпня.

Про це у Facebook повідомляє державне підприємство "Інфоресурс".

"Переведення на вакантні місця бюджету триватиме до 9 серпня, але документи, які підтверджують право на переведення, вступник має подати не пізніше 6 серпня", - йдеться у повідомленні.

У ДП "Інфоресурс" нагадали, що першою категорією переведення незалежно від конкурсного балу є діти загиблих захисників України. Наступні категорії, переведення яких залежить від конкурсного балу, - діти учасників АТО, особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, діти шахтарів (певні категорії), внутрішньопереміщені особи, діти з багатодітних сімей (5 і більше) тощо.

Для переведення на вакантні бюджетні місця вступники попередньо мають бути зарахованими на контракт.

Відео: Facebook державного підприємства "ІНФОРЕСУРС".