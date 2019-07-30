У Києві впродовж дня відбуватимуться інформаційно-просвітницькі заходи до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми.

Про це повідомила провідний координатор з превентивної роботи компанії «А21» Катерина Яковенко під час першої такої акції на Центральному залізничному вокзалі.

“Мета цих заходів, підвищити рівень обізнаності серед людей стосовно існування цієї проблеми. Проблема торгівлі людьми, на превеликий жаль, все ще залишається актуальною. Але з нею можна боротися, якщо ми об'єднаємо спільні зусилля, якщо ми будемо знати свої права, як себе захистити, якщо ми будемо розуміти до кого звернутися за допомогою, коли ця допомога потрібна, то спільними зусиллями ми зможемо подолати навіть таку масштабну проблему, як торгівля людьми”, - розповіла Яковенко.

Вона зазначила, що всі інформаційно-просвітницькі заходи проходять під керівництвом Міністерства соціальної політики. За її словами, також залучені всі суб’єкти протидії торгівлі людьми.

“Сьогодні в нас є можливість, побачити взаємодію в дії. Це і державний сектор, це і Міністерство соціальної політики, це і Київська міська адміністрація, якщо ми говоримо про Київ, це і місцеві адміністрації в інших містах України, де також проходить ця акція. Це і департаменти, які діють в цій сфері, протидіють цій проблемі, і залишаються за сценою. Сьогодні в них є можливість вийти та поспілкуватися з людьми, доносити цю інформацію та бути відкритими”, - розповіла вона.

Наразі у приміщеннях Центрального та Південного залізничних вокзалів розміщені інформаційні плакати, а на екранах транслюються відеоролики стосовно проблеми торгівлі людьми.

У Києві проходить акція до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми / Фото: Багмут Павло. Укрінформ

Із 16:00 до 18:00 на Майдані Незалежності запланована інтерактивна просвітницька акція «Протидій торгівлі людьми», мета якої – привернення уваги громадян, а особливо молоді, до прихованих ризиків, на які можна наразитись через некомпетентні та/або неправомірні дії фірм-посередників із працевлаштування за кордоном. Учасникам буде запропоновано взяти участь в інтерактивних вправах.

Окремою культурною подією акції стане вуличний показ – перформанс за участю акторів документального театру Фундації «Гармонізоване суспільство», який мовою мистецтва розкриє основні ризики та дасть розуміння глядачам щодо безпечної поведінки і захисту власних прав і свобод.

У цей же час інтерактивно-просвітницькі акції відбудуться в усіх десяти районах столиці за участю працівників Служби у справах дітей та сім’ї РДА, Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

О 19:00 у кінотеатрі «Київська Русь» відбудеться безкоштовний показ та обговорення документальної стрічки «Жінка в полоні», основним героєм якої є жінка, яка довгий час перебувала у трудовому рабстві. Після завершення кінопоказу експерти представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) – Агентства ООН з питань міграції в Україні обговорять стрічку з глядачами, зосередивши увагу на сучасних тенденціях та ризиках торгівлі людьми для наших співвітчизників.

Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми відзначається 30 липня. День був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН в резолюції від 18 грудня 2013 року.