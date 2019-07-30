Сьогодні - Міжнародний день дружби

Сьогодні, за рішенням ООН, відзначаються Міжнародний день дружби та Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми.же

Міжнародний день дружби заснований на знак визнання актуальності та важливості значення дружби, що є особливо актуальним нині, коли поміж людей шириться насилля й недовіра.

Людська дружба є найвищою формою суспільної солідарності, тобто добровільним зв’язком людей, вибірковим, заснованим на взаємній любові; щирим і міцним союзом, не зумовленим ані біологічно (як кревність), ані утилітарно. Люди, які раніше жили у мирі та злагоді, опиняються в умовах конфлікту зі своїми сусідами; люди, у яких немає жодного іншого вибору, аніж як жити поряд, віддаляються одне від одного все далі й далі. Але якою б не була ворожнеча, якими б не були причини ненависті та збройного насилля, які б могутні сили за ними не стояли, людський дух може бути і має бути набагато сильнішим. Тому в ці важкі й непередбачувані часи вкрай важливо простягнути одне одному руки, аби не допустити виникнення конфліктів.

Про філософію і практику дружби можна прочитати, передусім, у «Нікомаховій етиці» Арістотеля (Книга восьма), у Цицерона – ці твори стали своєрідною «граматикою дружби» для європейської творчої культури. Писали про дружбу Данте, Монтень, Гельдерлін, Лессінґ, Ханна Арендт, Мартін Гайдеґер. Серед новітніх досліджень про феномен дружби – праця французького філософа (учня Гайдеґера) Франсуа Федьє «Голос друга», де, зокрема, йдеться про те, що «Дружба може явити себе як двері, прочинені в метафізичний досвід людини».

Окрім того, сьогодні відзначається Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми.

День був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН в резолюції від 18 грудня 2013 року.

Як зазначають в ООН, торгівля людьми є серйозним злочином і грубим порушенням прав людини. Щороку тисячі чоловіків, жінок і дітей потрапляють до рук торговців людьми як у себе вдома, так і за кордоном. Всі країни світу, будь то країна походження, транзиту або призначення, страждають від торгівлі людьми.

За даними Управління ООН з наркотиків і злочинності, жертвами торгівлі людьми продовжують залишатися головним чином жінки і дівчата. Частка жінок, серед осіб, яких змушують займатися примусовою працею, становить близько 35%. У зонах бойових дій і конфліктів ця проблема стоїть найбільш гостро.

Згідно з існуючими даними, торгівля людьми відбувається повсюдно, бо кількість переміщених осіб за останні роки зросла майже вдвічі.

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У 2010 році Генеральна Асамблея прийняла Глобальний план дій з боротьби торгівлею людьми, закликавши уряди всього світу вжити скоординованих і послідовних дій, аби перемогти це зло.

Цього року Управління ООН з наркотиків і злочинності, підкреслюючи важливість таких дій, запропонувала тему Дня: «Боротьба з торгівлею людьми: вимагайте від влади вашої країни конкретних дій».