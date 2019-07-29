Матіос каже, що доказів отруєння Ющенка так і не знайшли

Прокурор, який розслідував можливе отруєння колишнього президента Віктора Ющенка, не знайшов складу злочину по даній справі.

Про це заявив заступник генерального прокурора — головний військовий прокурор Анатолій Матіос в ефірі спецпроекту Андрія Пальчевського в YouTube.

"У мене працює заступником генерал Козлов, який був слідчим, який розслідував цю справу, і на нього був замах. І ось я можу це сказати, бо строки давності (пройшли, - ред.), я його запитав: "Ігор Миколайович, от скажи, ти ж розслідував, ти настільки занурений у цю ситуацію, що в тебе має бути своє бачення істини, яку ти зміг довести чи тобі не дали довести, скажи, було чи ні (отруєння, - ред.)?" Він сказав "Ні. Отруєння не було", - розповів головний військовий прокурор.

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Нагадаємо: 5 вересня 2004 року Ющенко, бувши кандидатом в президенти, зустрічався з керівництвом СБУ, після чого відчув нездужання і 10 вересня був госпіталізований у віденську клініку. Лікарі заявили, що Ющенко отруєний діоксином, причому отрута потрапила в організм пацієнта приблизно за п'ять днів до госпіталізації. Пізніше було проведено низку експертиз. Повторна експертиза в кінці травня 2006 року підтвердила факт наявності діоксину в організмі Ющенка.