ГПУ повторно проситиме суд про арешт майна Ющенка

Генпрокуратура повторно звертатиметься до суду з клопотанням про арешт майна експрезидента Віктора Ющенка у справі щодо незаконного виведення резиденції "Межигір'я" з державної власності.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив начальник Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

Зокрема, за словами Горбатюка, слідчий буде повторно звертатися до суду про арешт майна Ющенка.

При цьому він зазначив, що в рішенні Печерського райсуду Києві від 9 липня, яким відмовлено у задоволенні клопотання Генпрокуратури про арешт нерухомості і земельних ділянок Ющенка, відсутня мотивувальна частина, тобто суддя не пояснив, чому саме відмовив у даному клопотанні ГПУ.

Як повідомляв Укрінформ, Генпрокуратура висунула підозру експрезиденту Ющенку в рамках справи про резиденцію "Межигір'я", яка була виведена з державної власності у 2007 році. Ющенку інкримінують привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

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За даними адвоката Ющенка Віталій Наума, прокуратура вважає, що Ющенко у 2002 році вступив у злочинну змову з Віктором Януковичем iз метою, щоб останній заволодів "Межигір’ям".

Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури попросило суд накласти арешт на майно Ющенка.

У свою чергу Ющенко всі звинувачення відкидає як надумані і заполітизовані.

9 липня Печерський райсуд Києва відмовив Генеральній прокуратурі в арешті майна Ющенка.

Віктор Ющенко, третій Президент України, перебував на посаді з 23 січня 2005 по 25 лютого 2010 року.