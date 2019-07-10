Печерський суд відмовив ГПУ в арешті майна Ющенка

Печерський суд відмовив Генеральній прокуратурі в арешті майна третього Президента України Віктора Ющенка.

Про це в інтерв’ю Україні Молодій повідомив адвокат Ющенка Віталій Наум.

Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури на чолі з Сергієм Горбатюком просило суд накласти арешт на майно третього президента, яким він володіє "за реєстрами нерухомості".

"Це обов’язок слідчого. Тут варіантів немає: якщо стаття передбачає конфіскацію, то слідчий зобов’язаний до суду вжити заходів для арешту майна. А інкримінується Ющенку ч. 5 ст. 191 сприяння заволодінню Януковичем державною резиденцією Межигір’я", — пояснював Горбатюк.

Адвокат Ющенка наголосив, що його клієнт усі звинувачення відкидає як надумані і заполітизовані. За словами Наума, "хтось намагається зробити собі піар або приховати ті недоліки, відсутність результатів, які є в інших справах. Зрозуміло, що всі невдачі потрібно чимось перекривати, а постать Ющенка, вона якраз дозволяє сказати, що ми знайшли щось нове, ми рухаємось далі", — заявив адвокат.

За його даними, прокуратура вважає, що Віктор Ющенко у 2002 році вступив у злочинну змову з Віктором Януковичем iз метою, щоб останній заволодів "Межигір’ям".

Видання нагадує, що виведення резиденції з державної власності могло відбутись у 2007 році. На той час Янукович був прем’єр-міністром. Між Ющенком та Януковичем у той час був тривалий політичний конфлікт, який закінчився дочасними виборами парламенту восени 2007 року.

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Уряд після цього передав резиденцію до держпідприємству "Надра України", яке вивело "Межигір’я" з державної власності на користь фіктивної донецької фірми.

Після втечі Януковича з України в лютому 2014 року "Межигір’я" стало національним парком і музеєм корупції, де щорічно бувають мільйони українців та іноземців. Будівлями "Межигір’я" опікуються волонтери, які збирають на це кошти з відвідувачів.

Наприкінці травня-2019 ТОВ "Скомпані" стало переможцем конкурсу на право управління заарештованою резиденцією колишнього президента Віктора Януковича "Межигір’я".