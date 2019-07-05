ГПУ надіслала до суду клопотання про арешт усього майна Ющенка

Прокурор Генеральної прокуратури України надіслав до суду клопотання про арешт майна, яке належить експрезиденту України Віктору Ющенку.

Про це повідомив кореспондентові Укрінформу начальник Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

"Прокурор направив до суду клопотання про арешт усього наявного майна експрезидента Віктора Ющенка", - сказав він.

Горбатюк додав, що наразі судового засідання з розгляду цієї справи ще не призначено.

Як повідомляв Укрінформ, Генпрокуратура висунула підозру експрезиденту Віктору Ющенку в рамках справи про резиденцію "Межигір'я", яка була виведена з державної власності у 2007 році.

Народний депутат Сергій Лещенко заявив, що Ющенку висунули підозру в привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

Лещенко стверджує, що Ющенко начебто у змові з Януковичем цілеспрямовано перевів Межигір'я з ДУС у сферу відання Кабміну. Уряд, у свою чергу, за словами нардепа, передав Межигір'я до статусу держпідприємства "Надра України", а те - вивело резиденцію з держвласності на користь фіктивної донецької фірми. Після цього Янукович почав будувати в Межигір'ї персональний маєток.

Водночас сам Ющенко відкидає це обвинувачення.

Згодом Ющенко також звинуватив слідчого Генеральної прокуратури, який висунув йому підозру щодо "Межигір'я", у конфлікті інтересів.

Віктор Ющенко, третій Президент України, перебував на посаді з 23 січня 2005 по 25 лютого 2010 року.

Фото: Ельдар Сарахман, Укрправда