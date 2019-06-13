Справа Межигір'я: Ющенко звинувачує слідчого ГПУ в конфлікті інтересів

Екс-президент Віктор Ющенко звинувачує слідчого Генеральної прокуратури, який висунув йому підозру щодо "Межигір'я", у конфлікті інтересів.

Про це Ющенко написав у Facebook.

"Повідомляючи мені про підозру, слідчий Смітюх Олександр Федорович не повідомив свого керівника Сергія Горбатюка про реальний конфлікт інтересів вартістю майже 1 млн доларів", - наголосив Ющенко.

Він розповів, що Олександр Смітюх є племінником Григорія Смітюха - українського політика, члена Партії регіонів, який за часів Леоніда Кучми був заступником керівника Державного управління справами.

Так, за словами Ющенка, за часів перебування на посаді у Державному управлінні справами Григорієм Смітюхом було видано ордер на квартиру за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 18-А. Однак у подальшому при зміні влади, за часів президентства Ющенка, розпорядження про надання цього житла було скасовано.

"У подальшому щодо вказаної квартири було ініційовано ряд судових справ, у яких сторонами виступають ТОВ "СІГОО" (35532873) та ТОВ "Міжнародна компанія "Антарес" (20056770), кінцевим бенефіціаром яких є Смітюх Григорій Євдокимович. При цьому орієнтовна ринкова вартість квартири станом на сьогодні становить приблизно 940 000 доларів США", - стверджує екс-президент.

На його переконання, наявність родинних відносин між Григорієм Смітюхом та Олександром Смітюхом, спірних правовідносин, які виникли за вказаними судовими спорами щодо квартири, обставин, встановлених судовими рішеннями, свідчать про наявний реальний конфлікт інтересів у кримінальних провадженнях щодо самого Віктора Ющенка.

"У зв’язку із вказаними обставинами я звернувся із заявою до Генерального прокурора щодо проведення перевірки вказаних обставин та надання їм правової оцінки", - повідомив екс-президент.

Як повідомляв Укрінформ, Генпрокуратура висунула підозру екс-президенту Віктору Ющенку в рамках справи про резиденцію "Межигір'я", яка була виведена з державної власності у 2007 році.