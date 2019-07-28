У Софії Київській — літургія до Дня хрещення Руси-України

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолив літургію до 1031-ї річниці хрещення Руси-України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На території Софії Київської триває літургія до дня пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира та з нагоди 1031-ї річниці хрещення України-Руси, яку очолює митрополит Епіфаній.

Після завершення літургії відбудеться хресний хід на чолі з Блаженнішим Митрополитом Епіфанієм. Хода пройде від Софійського собору до пам’ятника святому рівноапостольному князю Володимиру.

Після цього пройде молебень та прозвучить молитва за Україну.

Богослужіння ПЦУ до дня Хрещення Руси / Фото: Мінченко Геннадій. Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні Синоду ПЦУ 24 червня було вирішено провести 27-28 липня 2019 року загальноцерковні святкування 1031-ї річниці хрещення Руси-України.