Епіфаній привітав українців з 1031-ю річницею хрещення Руси

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав українців з Днем пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира та 1031-ю річницею хрещення Київської Руси-України.

Вітання митрополит розмістив у Facebook.

"Сьогодні ми, як і багато поколінь перед нами, користуємося плодами діл святого Володимира, можливо, навіть належно не замислюючись над тим, яку роль відіграв цей святий у житті нашого народу, а отже – кожного з нас", - ідеться у привітанні.

Митрополит Епіфаній наголосив, що князь Володимир був поганином, який свідомо став християнином і зразком морального життя і чеснот.

"Князь Володимир залишив у спадок нащадкам велику державу, мати добрі відносини з якою вважали за благо всі сусідні країни. Він довів, що воля людини до пізнання істини та бажання втілювати її у власному житті сильніші за обставини місця й часу. Хоча, на жаль, цим не раз ми виправдовуємо те, що належно не боремося зі злом у самих собі та у навколишньому світі. Приклад цього святого доводить, що можна перемогти свої гріховні пристрасті й просто життєві негативні звички та інших спрямувати до блага”, - зазначив митрополит.

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На його переконання, щоб обрати правильний шлях у майбутнє, треба добре знати своє минуле. Вибір православної віри, зроблений бабусею Володимира, – святою Ольгою, був для князя одним із важливих аргументів на користь власного рішення, тому і зараз усім слід робити висновки для сьогодення і свого майбутнього.

“Хто щиро прагне пізнати істину та втілити її в життя – може це зробити! Хто щиро бажає відкинути гріховне життя та досягти святості – не буде зупинений на цьому шляху ніякими обставинами. Трудімося сьогодні задля розбудови Церкви й України, борімося зі злом у собі та навколишньому світі, знаючи, що жодна добра справа не є марною, і що все, чого не вистачає нам самим, Своєю благодаттю зміцнить та доповнить Господь!”, - наголосив митрополит Епіфаній.

Як повідомляв Укрінформ, 27-28 липня в Україні відбуваються урочистості з нагоди 1031-річчя хрещення Київської Руси-України.