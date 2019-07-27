Від спалахів кишкових інфекцій та гепатиту А в липні постраждали майже 300 українців

В Україні у липні зареєстровано 18 спалахів гострих кишкових інфекцій та вірусного гепатиту А, внаслідок яких постраждали 299 осіб, серед них 142 дитини.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я МОЗ.

“У липні поточного року станом на 24.07 в Україні зареєстровано 18 спалахів гострих кишкових інфекцій та вірусного гепатиту А, з яких дев'ять виникли у побуті, шість – у закладах громадського харчування, дві – в дитячих оздоровчих закладах та одна – в дитячому дошкільному закладі”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з 18 зареєстрованих спалахів установлено діагнози гострих кишкових інфекцій в дев'яти випадках, сальмонельоз – у п'яти, вірусного гепатиту А та шигельозу – по два. Спалахи не мають географічної сконцентрованості.

Загальна кількість хворих становить 299 осіб, з яких 142 – діти.

За даними ЦГЗ, основні причини зараження – вживання неякісної їжі, питної води та недотримання елементарних правил особистої гігієни. Також вагомою обставиною є недотримання технологічного процесу приготування їжі та зберігання харчових продуктів. Ці обставини мали місце як у закладах громадського харчування, так і у випадках захворювання в побуті.

У ЦГЗ також підкреслили, що дитячий оздоровчий табір "Салют" в с. Коблево Миколаївської області після виявлення фактів зараження закрито для перебування дітей, також припинило роботу кафе “Гостинний двір” у Любомлі Волинської області. Зараз фахівцями територіальних лабораторних центрів відібрано відповідні проби готової продукції, сировини, води – епідеміологічні розслідування тривають.

Як повідомлялося, у Коблево госпіталізували 40 дітей через отруєння у дитячому таборі "Салют".

А в селищі Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області в санаторії “Медик-2” отруїлися 56 осіб.