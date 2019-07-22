На Рівненщині відкрили справу через масове отруєння під час рок-фестивалю

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом масового отруєння на фестивалі у місті Дубно на Рівненщині.

Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

«Після вживання продуктів харчування на рок-фестивалі, який вихідними відбувся у місті Дубно, за допомогою до медиків попередньо звернулося 14 осіб, серед яких троє неповнолітніх, десятеро — госпіталізовані», - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, першим про харчове отруєння 22 липня, після опівночі, повідомив батько, який привіз доньку до центральної районної лікарні. Також повідомляється, що поліцейські, які виїхали у медзаклад, встановили, що з ознаками гострої кишкової інфекції загалом госпіталізовані троє неповнолітніх.

Крім того, як з’ясувалося, допомога лікарів знадобилася іще 11 особам, серед яких як місцеві жителі, так і мешканці сусідніх областей. Усі вони перебували на рок-фестивалі, де вживали страви, приготовлені у розташованих там ятках.

У рамках досудового розслідування, розпочатого за фактом порушення санітарних правил і норм та масового отруєння, поліцейські встановлюють обставини події, зокрема суб’єктів господарювання, які здійснювали торгівлю, та осіб, причетних до приготування і безпосередньо продажу харчової продукції.

Як повідомляло агентство, за даними Рівненського обласного лабораторного центру МОЗ України у місті Дубно 20 - 22 липня за медичною допомогою з ознаками гострої кишкової інфекції звернулося 14 осіб. З них 10 госпіталізовано в інфекційне відділення Дубенської центральної районної лікарні, серед них - троє дітей. 4 особи відмовилися від госпіталізації та лікуються амбулаторно.

Нагадаємо, у Рівненській області минулого тижня понад 80 осіб отруїлося на святкуванні весілля та днів народжень в кафе «Гурман» у селищі міського типу Мізоч.