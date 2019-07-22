На Рівненщині під час рок-фестивалю отруїлися 14 осіб

Під час проведення фестивалю «Тарас Бульба» у місті Дубно отруїлося 14 осіб.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України.

«У місті Дубно 20-22 липня за медичною допомогою з ознаками гострої кишкової інфекції звернулося 14 осіб. З них 10 госпіталізовано в інфекційне відділення Дубенської центральної районної лікарні, 4 особи відмовилися від госпіталізації та лікуються амбулаторно. Серед захворілих – троє дітей», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що своє захворювання люди пов'язують з вживанням шаурми, придбаної у підприємця, який розгорнув торгове місце під час рок-фестивалю «Тарас Бульба» в місті Дубно.

З початку року це вже другий випадок масового харчового отруєння на Рівненщині.

Як повідомляло агентство, минулого тижня понад 80 осіб отруїлося на святкуванні весілля та днів народжень в кафе «Гурман» в смт Мізоч.