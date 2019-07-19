Кількість осіб, які отруїлися у кафе на Рівненщині, зросла до 84 - МОЗ

Кількість осіб, які отруїлися після споживання страв у кафе "Гурман" на Рівненщині, збільшилася до 84.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

"У ДУ "Рівненський ОЛЦ МОЗ України" з 15.07.2019 по 18.07.2018 року надійшли екстрені повідомлення та активно виявлені 84 випадки ГКІ (станом на 18.07.2019 року) 52 мешканці Здолбунівського району, 12 – м. Рівне, 11 – м. Шумськ Тернопільської області, 3 – Дубенський, 2 – Гощанський, 3 – Демидівський Рівненської області, 1 – смт Шацьк Волинської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що своє захворювання ці особи пов'язують зі споживанням страв на святкуванні весілля та днів народжень з 13.07.19 – 14.07.19 року в кафе «Гурман» в смт Мізоч.

"Станом на 10 годину 18.07.2019 року госпіталізовано 61 особу, з них 16 дітей (23 хворих лікуються амбулаторно)", - поінформували в установі МОЗ.

Наразі складено план протиепідемічних заходів, проводиться епідрозслідування випадків ГКІ (гострої кишкової інфекції) разом з територіальним органом Держпродспоживслужби.

"Бактеріологічно обстежено 92 особи, з них 84 хворих, 8 працівників кафе "Гурман", дослідження тривають", - додали у відомстві.

Зазначається, що 18 липня у перших 4-х хворих виділено та ідентифіковано S.enteritidis.

"На мікробіологічне дослідження доставлено проби змивів з об’єктів довкілля на БГКП, на золотистий стафілокок, на патогенну, умовно-патогенну мікрофлору, проби питної води на мікробіологічні показники та зразки харчових продуктів. Дослідження тривають", - поінформували у Центрі громадського здоров'я МОЗ.

Уточнюється, що у зв’язку з переповненням інфекційного відділення Здолбунівської ЦРЛ було перепрофільовано педіатричне відділення районної лікарні.

"16.07.2019 року було проведено засідання комісії з ТЕБ та НС в Здолбунівському районі. З 15.07.2019 року кафе "Гурман" не працює. В закладі 16.07.2019 року проведено заключну дезінфекцію приміщень (№ наряду 572). Дезінфекція також проведена у сімейних вогнищах", - уточнюється у повідомленні.

Також спеціалістами Дежпродспоживслужби у Рівненській області проведено розслідування встановлено такі недоліки: стаціонарна потужність (кафе «Гурман») не зареєстрована в Державному реєстрі потужностей операторів ринку, відсутнє відділення для миття та обробки сирих овочів.

Серед інших виявлених недоліків - порушення технології приготування страв, відсутнє приміщення для чищення, дезінфекції та зберігання робочих інструментів та обладнання (дві мийні ванни розміщенні безпосередньо у варочному відділенні), створення перехресних потоків між готовими стравами та сировиною, обладнання та інвентар утримуються у неналежному стані та умовах (немає сіток для сушіння посуду), відсутні термометри в холодильних шафах, не проведене маркування кухонного посуду та інвентарю.

Також було виявлено, що не розроблене меню та технологічно-калькуляційні карти, не представлені супровідні документи на харчові продукти та сировину, не ведеться журнал здоров’я працівників, не пройдено медичний огляд кухонними працівниками, порушення дезінфекційного режиму (відсутній журнал приготування та використання дезрозчинів, немає ємностей для зберігання робочого розчину, відсутнє відповідне маркування, відповідальна особа для зберігання приготування та видачі деззасобів не призначена), харчові відходи не знищуються відповідно до законодавства, не проведено навчання персоналу.