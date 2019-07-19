Отруєння на весіллі: на Рівненщині у лікарнях досі перебуває 38 осіб

У Рівненській області залишаються у лікарнях ще 38 осіб, в тому числі 7 дітей, які отруїлися на весіллі в кафе в смт Мізоч.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«Станом на 7 год. 19 липня у Здолбунівській районній лікарні з ознаками харчового отруєння залишаються госпіталізованими 38 осіб (з них 7 дітей), які перебували на весіллі в кафе «Гурман» у смт Мізоч Здолбунівського району», - йдеться у повідомленні.

Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Як повідомлялося, протягом 15-17 липня до лікувальних закладів з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 64 особи (з них 14 дітей), які перебували на весіллі в кафе «Гурман» у смт Мізоч Здолбунівського р-ну (всього кафе відвідало близько 100 осіб).