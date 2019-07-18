Отруєння у таборі на Одещині: директору і шеф-кухарю оголосили підозру

Прокурори Білгород-Дністровської місцевої прокуратури повідомили про підозру директору та шеф-кухарю дитячого оздоровчого табору в смт Сергіївка.

Їм інкрімінується порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням, що призвело до госпіталізації 57 відпочивальників, повідомляє пресслужба Одеської облпрокуратури.

"З’ясовано, що ці службові особи табору в смт Сергіївка не здійснювали належного контролю за санітарним станом закладу, зокрема приміщеннями кухні та технологічними процесами приготування їжі. Унаслідок вживання продуктів та страв захворіли близько 60 дітей і дорослих", - зазначили в прокуратурі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України здійснюють слідчі Білгород-Дністровського відділу поліції.

Як повідомлялося, епідеміологи виявили, що причиною отруєння 54 дітей та трьох дорослих у таборі "Медик-2" в Одеській області був збудник шигельозу - шигели Флекснера.

За результатами лабораторних досліджень, збудник було виділено в готовій продукції (яловичина тушкована, рис варений з овочами), в сировині (скумбрія заморожена, курятина заморожена) та в змивах з поверхні столу «м'ясо сире», столу для брудного посуду, ножа «овочі варені»; ножа «овочі сирі».