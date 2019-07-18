Отруєння на весіллі: у лікарнях Рівненщини - понад півсотні людей

У Рівненській області понад 50 осіб, в тому числі й 13 дітей, перебуває в лікарнях внаслідок харчового отруєння.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«Протягом 15-17 липня до лікувальних закладів з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 64 особи (з них 14 дітей), які перебували на весіллі в кафе «Гурман» у смт Мізоч Здолбунівського р-ну (всього кафе відвідало близько 100 осіб). Зараз у лікувальних закладах перебуває 52 особи (з них 13 дітей)», - йдеться у повідомленні.

Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Як повідомляв Укрінформ, на початку тижня на Рівненщині через харчове отруєння до лікарні потрапило понад 60 осіб.